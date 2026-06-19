Путин провел совещание с Совбезом

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание по видеосвязи с постоянными членами Совета Безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.

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В рамках заседания с докладом по одному из направлений внешней политики выступил Министр иностранных дел Сергей Лавров.

В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, секретарь СБ РФ и зампредседателя Сергей Шойгу и Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, Министр обороны Андрей Белоусов, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников и Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и Министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Предыдущий сбор постоянных членов Совета Безопасности проходил 11 июня. В рамках совещания обсуждались меры безопасности при подготовке и проведении выборов в Государственную Думу.