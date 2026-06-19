Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Главной темой встречи стали вопросы внешней политики государства, передает РИА «Новости».

«У нас сегодня доклад министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова по одному из направлений нашей внешней политики», – сказал президент в начале заседания.

Предыдущее подобное совещание состоялось 11 июня. Тогда участники обсуждали дополнительные меры безопасности в преддверии выборов в Госдуму, которые запланированы на Единый день голосования 20 сентября 2026 года. Всего в этот день пройдет более 2,2 тыс. кампаний, в ходе которых предстоит заместить 20,7 тыс. мандатов и должностей.

Названо число доверяющих Путину россиян

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлом заседании Совета безопасности Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим политическим событием.

В пятницу глава МИД Сергей Лавров обвинил европейские страны в использовании украинского кризиса для усиления влияния НАТО.

Ранее российский лидер заявил об осложнении военно-политической ситуации в мире.