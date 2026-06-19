Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 74%, 75% опрошенных граждан страны считают, что он работает хорошо. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение", проведенного 12-14 июня среди 1,5 тыс. россиян.

"О доверии Владимиру Путину заявили 74% россиян. Также большинство населения - 75% - уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства", - отмечается в сообщении соцслужбы.

Положительную оценку работы правительства дали 48% участников опроса, а о том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 52% опрошенных.

Путин: атаками БПЛА по России Киев хочет расколоть российское общество

Уровень поддержки "Единой России" составил 38%, КПРФ - 9%, ЛДПР - 12%, "Справедливой России" - 4%, "Новых людей" - 8%.