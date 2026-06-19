Статья Лаврова, снятая Politico Europe с публикации. Полный текст

Эта статья С. В. Лаврова изначально планировалась для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена

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Некоторые мысли вслух об урегулировании украинского кризиса, Европе и глобальной безопасности

Главы Британии, Франции и ФРГ, а также В.Зеленский на встрече в Лондоне 7 июня выдвинули пять требований к России в качестве условий "справедливого и прочного мира" на Украине. На основе этого набора требований объединённая Европа предлагает вести диалог с Москвой.

Предыстория

Весь опыт ведения переговоров с Европой как частью "коллективного Запада" за последние 20 с лишним лет свидетельствует только об одном. Переговоры с Россией - это обманная тактика, дипломатическое прикрытие геополитической экспансии Запада и его институтов, прежде всего НАТО и Евросоюза на Восток - в направлении российских границ.

Вклад Европы в разжигание украинского кризиса отрицать невозможно. Вместе с американцами европейцы инспирировали "оранжевую революцию" в Киеве в 2004 году. Ради создания антироссийского плацдарма на Украине годами скупали политиков и целые партии, переписывали историю и образовательные программы, подкармливали и выращивали украинский национализм, делали всё, чтобы отдалить Украину от России.

В 2013 году Евросоюз отверг наше предложение поискать компромиссную развязку по соглашению об ассоциации, к заключению которого Брюссель принуждал В.Януковича. Напомню: Украине предлагалось открыть свои рынки без обещаний взаимности, хотя это было бы несовместимо с продолжением участия Киева в зоне свободной торговли СНГ. После того как В. Янукович попросил отложить подписание соглашения, европейцы спровоцировали уличные беспорядки, а затем и госпереворот в Киеве в феврале 2014 года.

Затем Германия, Франция и Польша повели себя также вероломно. Предоставив гарантии исполнения соглашения оппозиции с В.Януковичем, они "умыли руки", как только эта самая подконтрольная им оппозиция взяла власть: демократия, мол, может принимать неожиданные обороты.

Далее европейцы стали поддерживать новые власти. Когда 2 мая 2014 года в Одессе были сожжены десятки ни в чём не повинных сторонников сближения с Россией, из Европы не раздалось ни слова осуждения.

Будучи гарантами Минских соглашений 2015 года, Франция и Германия де-факто поощряли саботаж обязательств украинским режимом. Как признали А.Меркель и Ф.Олланд уже после начала СВО, выполнение Киевом Минских соглашений, одобренных единогласно Совбезом ООН, не планировалось. Была поставлена задача выиграть время для "укрепления мощи" ВСУ, накачки их западным оружием.

Россия, в свою очередь, делала максимум возможного, чтобы преодолеть кризис безопасности в Европе при помощи дипломатии. Однако в январе 2022 года США и НАТО отклонили российское предложение заключить юридически обязывающие соглашения о взаимных гарантиях безопасности. Европейские члены Альянса активно в этом соучаствовали.

После начала специальной военной операции единая Европа поддержала линию премьер-министра Британии на срыв Стамбульских переговоров между Россией и Украиной. Призыв Б. Джонсона к Киеву "ничего не подписывать и просто воевать" надолго закрыл возможности для реальной дипломатии.

Нынешняя ситуация

Возникает вопрос, с чего вдруг европейские лидеры "сменили пластинку" и заговорили о переговорах и что они преследуют своими заявлениями? Например, согласно заявлениям главы дипломатии Евросоюза К.Каллас, диалог с Россией нужен, чтобы донести до нас условия Европы, включая выплату "репараций" Украине, вывод войск из Приднестровья и Закавказья, отмену закона об "иноагентах" и установление предельной численности Вооружённых Сил Российской Федерации. Она считает, что "невозможно достичь справедливого и прочного мира без привлечения России к ответственности". 19 мая этого года представитель Евросоюза в ходе заседания Совета Безопасности ООН подчеркнул, что "военная поддержка Украины не противоречит стремлению к миру, она является предварительным условием для проведения добросовестных переговоров".

Переговоры с Россией Европа намерена вести параллельно с продолжением юридической агрессии, осуществляемой по линии Совета Европы. При этой некогда уважаемой организации создаются структуры "для привлечения России к ответственности": "реестр ущерба", "претензионная комиссия" и "специальный трибунал".

Евросоюз дал "зелёный свет" задержаниям торговых судов в открытом море. Несколько инцидентов уже произошло на Балтике и в Атлантике. Одновременно Запад закрывает глаза на террористические диверсии ВСУ в Чёрном и Средиземном морях.

Таким образом, реальная цель европейских лидеров - не переговоры с Россией, а спасение режима В.Зеленского, сохранение его как плацдарма для продолжения борьбы с нами. Для этого в европейских столицах хотят добиться скорейшего прекращения огня, чтобы не допустить краха ВСУ на фронте. "Подморозить" конфликт без устранения его первопричин. И сразу ввести на Украину воинские контингенты британо-французской "коалиции желающих".

Общеизвестно, что европейские элиты инвестировали в противостояние с Россией свой "политический капитал", потратили сотни миллиардов долларов на поддержку киевского режима, на наращивание военных бюджетов стран Евросоюза и НАТО. Достигнуть "боеготовности" для конфликта с Россией в Европе планируют к 2030 году. До этого хотят тянуть время различными способами. Как цинично заявил в апреле этого года начальник бельгийского генштаба, "у нас есть ещё несколько лет благодаря крови украинцев, которые покупают нам это время".

Единая Европа продолжает грезить экспансией, намерена осваивать Украину и Молдавию, втягивает в свою орбиту Армению. НАТО расширилась на Восток, поглотив Финляндию и Швецию. Украина рассматривается в качестве "ударного кулака" будущих европейских вооружённых сил, автономных от США и НАТО.

Риски для глобальной безопасности

Такая ситуация несёт серьёзные риски для глобальной безопасности, так как прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями.

Под лозунгом "стратегической автономии" в Европе происходит серьёзное укрепление силовых потенциалов, в том числе в ядерной сфере. Глубокое беспокойство вызывают намерения Парижа предоставить "ядерный зонтик" нескольким странам Евросоюза и НАТО. К укреплению безопасности ни самой Франции, ни получателей её "помощи" это точно не приведёт.

При всём этом политические и военные деятели в Европе приписывают России агрессивные планы, которые, якобы, не ограничиваются Украиной. Президент России много раз заявлял, что это - бред, провокация и дезинформация с целью выбивания бюджетных денег на борьбу с Россией. И это не тот фон, на котором можно вести содержательные переговоры о чём бы то ни было.

Позиция России

Что касается переговоров, то, как отметил В.В.Путин в очередной раз на Петербургском международном экономическом форуме, мы ни с кем от контактов не отказываемся. Однако воспринимаем Европу как заинтересованную в поражении России сторону конфликта, да европейцы и сами себя именно так открыто позиционируют. Соответственно, диалог с Европой не может выстраиваться так, если бы она была беспристрастным сторонним наблюдателем.

Россия предпочитает, чтобы цели СВО были достигнуты при помощи дипломатии. Для этого нужно, чтобы безопасность России на западных рубежах, честь и достоинство наших граждан и соотечественников, включая их право на родной русский язык и православную веру, были надежно обеспечены. Не может быть и речи о продолжении западной военно-политической и экономической экспансии - это противоречит императивам многополярного мира.

Европейским лидерам нужно понять, что та модель региональной безопасности, которая строилась в Европе десятилетиями, начиная с принятия Хельсинкского Заключительного акта в 1975 году, разрушена их же руками. Возврата к ней не будет. Сейчас нужно двигаться в направлении создания общеконтинентальной, открытой для всех стран Евразии, архитектуры безопасности, отражающей многополярные реалии современности. Растоптанный в евроатлантических построениях принцип равной и неделимой безопасности можно воплотить в жизнь в новой евразийской архитектуре. Когда созреют условия, Европа сможет подключиться к этой большой работе.

Главное - для содержательного диалога требуется восстановить доверие, подорванное антироссийскими действиями Запада и Европы как его составной части в эпоху после "холодной войны". Доверие можно вернуть только практическими шагами, доказывающими искренность отказа от использования дипломатии в качестве прикрытия для реализации экспансионистских замыслов. Доверие нельзя вернуть, а диалог возобновить при помощи ультиматумов наподобие того, что был предъявлен России в Лондоне 7 июня.

Вместо эпилога: Показательно, что лондонский ультиматум был безапелляционно подтверждён послами Британии, Франции и ФРГ на встрече в российском МИДе 11 июня, о которой они настойчиво просили. Это было единственной целью их визита в российское внешнеполитическое ведомство.

Источник: официальный сайт МИД РФ