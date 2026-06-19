ЕС призвали воспользоваться «импульсом» для диалога с Путиным

Евросоюз должен воспользоваться «импульсом», который возникнет от мирных инициатив США и Ирана, чтобы возобновить диалог Европы и России. С таким призывом выступил канцлер Австрии Кристиан Штокер в интервью Financial Times (FT).

«Войны заканчиваются не оружием, а успешной дипломатией. И чтобы дипломатия была успешной, нужны разговоры, нужны переговоры, и эти каналы должны быть открыты в первую очередь», — подчеркнул австрийский канцлер.