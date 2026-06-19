Ушаков ответил на вопрос о планировании разговора Путина с Мадьяром

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков в разговоре с РИА Новости ответил на вопрос о планировании телефонного разговора российского лидера с новым премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром.

«Пока не планируется [телефонный разговор]», — заявил Ушаков.

Ушаков также добавил, что, несмотря на это, контакты между Россией и Венгрией есть. В Будапеште работает российское посольство, а венгерское осуществляет деятельность в Москве.

«Постоянно контакты проходят», — заключил Ушаков.

Ранее одно заявление Петера Мадьяра по российскому газу вызвало беспокойство в Европейском Союзе (ЕС).

А до этого венгерский премьер-министр отказался полностью прекращать поставки российского газа.