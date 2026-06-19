В России резко ответили на угрозы Киева превратить Крым в остров

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости резко ответил на угрозы министра обороны Украины Михаила Федорова превратить полуостров в остров.

«В заявлениях Федорова звучит нацистский подход. У киевского режима и нацистов одна идеологическая основа», — отметил Константинов.

Спикер также подчеркнул, что жители Крыма уже привыкли к регулярным провокациям и выработали иммунитет на попытки киевского режима дестабилизировать ситуацию на полуострове.

Депутат назвал способ обезопасить Крым на фоне угроз Украины

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал способ, который поможет обезопасить Крым на фоне угроз со стороны Украины.