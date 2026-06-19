Контакты главы Европейского совета Антониу Кошты с Кремлем вызвали возмущение у ряда лидеров стран Европейского союза. Об этом сообщила газета Politico.

Начальник кабинета Антониу Кошты Педру Лурти дважды за последние недели связывался с официальными лицами в Москве. Целью стало открытие канала связи для возможного возобновления переговоров с президентом России Владимиром Путиным, отмечает издание.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал назвал такие действия «неуместными».

«Это было ошибочным шагом», - заявил он.

Некоторые европейские дипломаты подчеркнули, что Кошта скрыл масштаб контактов с Россией. Один из них назвал поведение главы Евросовета «крайне непрофессиональным», поскольку информация стала известна только из СМИ.

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В офисе Антониу Кошты заявили, что контакты имели единственную цель - установить канал связи, чтобы в нужный момент иметь связь с Россией для защиты интересов ЕС.

«Они были краткими и не касались существенных вопросов», - заявили представители Кошты.

По информации источников издания, некоторые европейские лидеры были возмущены, что их не предупредили о контактах. В офисе Кошты отмечают, что сообщили о звонках ФРГ, Франции и Великобритании.