Путин проинформировал коллег из АСЕАН о ситуации в украинском конфликте

Президент РФ Владимир Путин проинформировал коллег из АСЕАН о текущей ситуации вокруг украинского конфликта. Об этом в эфире Первого канала рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков

«У коллег есть интерес выслушать наши оценки ситуации на поле боя, вообще ситуации вокруг украинского конфликта. Коллеги проявили заинтересованность, и Путин в ходе первого заседания саммита достаточно подробно дал оценку происходящего», — сказал он.

До этого Путин заявил, что Россия и АСЕАН за 35 лет взаимодействия накопили большой опыт сотрудничества и создали хороший задел на будущее. Глава государства обратил внимание, что на форуме в Казани соберутся ведущие представители бизнес-сообществ России и государств, входящих в ассоциацию.

Путин обратил внимание на общие нравственные ценности России и стран АСЕАН

Саммит Россия — АСЕАН с участием 8,5 тыс. человек пройдет в Казани с 17 по 19 июня. На мероприятие приглашены 13 делегаций. В списке: Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Восточный Тимор, Россия, секретариат АСЕАН.

Ранее стало известно, что саммит Россия — АСЕАН в Казани посетит премьер азиатского государства.