Лавров раскритиковал «ядерный зонтик» Франции

Планы Франции поделиться своим «ядерным зонтиком» с союзниками не укрепят ничью безопасность. Об этом говорится в статье министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова «Украина, Европа и глобальная безопасность».

«Глубокое беспокойство вызывают намерения Парижа предоставить «ядерный зонтик» нескольким странам Евросоюза и НАТО», — подчеркнул министр.

Лавров считает, что под лозунгом «стратегической автономии» в Европе «происходит серьезное укрепление силовых потенциалов, в том числе в ядерной сфере».

Лавров высказался о серьезной угрозе ядерных ударов между Россией и НАТО

До этого норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре заявил, что Франция защитит Норвегию своим «ядерным зонтиком». В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что скандинавская страна присоединилась к «передовому ядерному сдерживанию».

В апреле посол Российской Федерации в Париже Алексей Мешков сказал, что план Франции нарастить ядерное оружие срывает перспективы переговоров по стратегической стабильности и разоружению.

Ранее в МИД России отвергли идею о мире без ядерного оружия.