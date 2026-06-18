Володин пригрозил Украине применением более мощного оружия

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что действия Украины могут привести к тому, что Россия начнет использовать более мощное оружие для «более жестких ударов». Об этом сообщает портал «Вести».

По словам Володина, россияне должны сделать все, чтобы приблизить победу России в СВО. Он также добавил, что действия Украины «однозначно приведут к нашему противодействию».

«Их действия приведут и к нашему противодействию и нанесению более жестких ударов более мощным оружием – это однозначно», — заявил он.

Ранее Володин обвинил Запад в трагедии с белорусскими школьниками.