Путин пошутил про переводчика

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом пошутил про «усталого переводчика». Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в начале встречи глава России обратил внимание на то, что в наушнике у его собеседника отсутствует перевод. В связи с этим, президент поинтересовался, все ли в порядке с устройством и с переводчиком.

«Вы не слышите переводчика? Пошел отдыхать, наверное, устал. Сейчас мы его найдем», — пошутил Путин.

Премьер Камбоджи, в свою очередь, предложил, чтобы переводчиком выступил один из членов его делегации.

Президент предположил, что сотрудник в этом случае потребует двойную заработную плату и посоветовал подождать, пока к переводу подключится профессионал.

Журналисты отметили, что вскоре проблема с переводом была решена.

Ранее сообщалось, что Путин пошутил о встрече со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом.