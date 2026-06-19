Посольство России рассказало о ядерном оружии в Финляндии

В дипмиссии России в Финляндии рассказали РИА Новости одобренные парламентом поправки. Хельсинки отменил действовавший запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерных боеприпасов на своей территории.

В посольство отметили, что контроль за возможным использованием ядерного оружия (ЯО) будет осуществляться отнюдь не из Хельсинки. Ранее финский парламент большинством голосов поддержал законодательные изменения.

Парламент Финляндии проведет голосование по законопроекту о ввозе ЯО

Они отменяли многолетний запрет на ядерное оружие. Решение принято на фоне усиления восточного фланга НАТО. Эксперты ранее отмечали, что французские истребители Rafale с оружием на борту могут быть размещены на аэродромах в Польше и Литве.

Финляндия, граничащая с Россией, также становится частью этого процесса.