Путин назвал Камбоджу давним другом России

Камбоджа является давним другом Российской Федерации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите Россия - АСЕАН в ходе встречи с премьер-министром государства Хун Манетом.

«Начну с того, что Камбоджа - наш давний друг и партнер», - сказал Путин.

Лидер российского государства отметил, что в мае этого года страны отметили 70 лет с начала дипломатических отношений.

Накануне Путин назвал Малайзию давним и надежным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Президент отметил, что взаимодействие стран основывается на принципах взаимоуважения и учета интересов обоих государств.