Ушаков сообщил о готовности Турции принять переговоры по Украине

Турция подтвердила намерение предоставить площадку для проведения дальнейших дипломатических контактов, направленных на разрешение украинского кризиса, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал об итогах встречи Владимира Путина с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани, передает РИА «Новости».

Эта беседа закрепила намерения турецкой стороны активно содействовать мирному процессу.

«Несколько раундов переговоров уже состоялись. Вчера готовность турецких властей обеспечить площадку для дальнейших контактов по украинскому урегулированию, это было подтверждено», – подчеркнул чиновник.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин принял главу МИД Турции Хакана Фидана на полях казанского саммита.

Днем ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оценил стремление Анкары к мирному разрешению украинского кризиса.

В прошлом году турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность предоставить площадку для прямых переговоров Москвы и Киева.