Путин обратился с неожиданной просьбой к Орешкину

Президент РФ Владимир Путин перед беседой с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном попросил замруководителя АП Максима Орешкина напомнить ему о передаче документа, пишет РИА Новости.

По данным агентства, в Казани в настоящий момент проходит саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН.

Глава государства на полях мероприятия проводит серию встреч с главами государств и правительств АСЕАН.

«Максим, я тебе бумажку должен отдать, потом напомни мне», — попросил президент, обращаясь к Орешкину.

Напомним, что АСЕАН (от англ. Association of Southeast Asian Nations) создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

В 1996 году Россия получила статус партнера по диалогу с ассоциацией. Такой же статус предоставлен Китаю, Индии, Японии, Канаде, США.

Кроме того, у АСЕАН есть партнеры по развитию — это ФРГ, Италия, Чили, Перу, Франция.