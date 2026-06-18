Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о том, что власти Германии никак не отреагировали на слова главы ВВС ФРГ Хольгера Нойманна о готовности к войне против РФ. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

По ее словам, отсутствие этой реакции ее удивило. Захарова также заявила, что обычно после подобных высказываний власти уточняют, что речь идет о личном мнении человека, которое не отражает позицию страны.

«Еще есть вещь, которая действительно, честно говоря, удивляет: никто из представителей политического руководства ФРГ генерала не одернул», — заявила она.

Захарова добавил, что это говорит о «самоубийственной политике» властей Германии. Кроме того, она напомнила, что документ об объединении ГДР и ФРГ предусматривает ответственность за подготовку наступательной войны.

Напомним, что ранее Нойманн заявил, что Германия готова к немедленному началу войны с Россией.

Ранее Захарова заявила, что политика Армении вызывает сожаление у Москвы.