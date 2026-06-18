Захарова высказалась о поведении Зеленского на G7

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского «киевско-режимным мурлом», засовывающим свою физиономию в каждую камеру на саммите Группы семи (G7). Об этом она сказала на брифинге, передает ТАСС.

«Мы видели в репортажах, как вот это киевско-режимное мурло постоянно засовывало свою физиономию во все камеры», — заявила дипломат.

Захарова обратилась с предупреждением к НАТО

По ее словам, Зеленского пора засунуть в тюремные камеры, а не предоставлять возможность давать интервью и репортажи.

Ранее Зеленский рассказал, что плачет, когда матери и отцы теряют своих детей.