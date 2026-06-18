Путин встретился с премьером Таиланда

Президент России Владимир Путин побеседовал с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном на полях саммита РФ - АСЕАН в Казани, передает корреспондент ТАСС.

Таиланд - старейший партнер России в Юго-Восточной Азии. В 2027 году будет отмечаться 130-летие дипломатических отношений между двумя странами. В их основе - традиции дружбы, доверия и взаимного уважения, отмечали в Кремле.

Между Россией и Таиландом ведется регулярный политический диалог на всех уровнях. Плотные контакты поддерживают внешнеполитические ведомства. Расширяется торгово-экономическое партнерство. Динамично развивается туризм.