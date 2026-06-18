Захарова выразила сожаление из-за маневров Армении с НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что политика Армении в отношении НАТО вызывает сожаление у Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время брифинга Захарова заявила, что такую реакцию вызывают действия Армении в отношении НАТО, которые происходят на фоне заморозки ее членства в Организации Договора о коллективной безопасности

«На фоне заморозки Ереваном своего членства в ОДКБ… Подобные совместные со странами НАТО маневры не вызывают ничего, кроме сожаления», — заявила она.

Ранее Россия направила властям Армении ноту протеста в связи с осквернением советского мемориала в Гюмри.