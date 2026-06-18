Захарова высказалась о желании Польши «позориться до конца»

Отказ властей Польши от лишения президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла после присвоения элитному подразделению Вооруженных сил Украины (ВСУ) наименования «имени героев УПА»* (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России) является желанием позориться до конца. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В Варшаве решили позориться до конца. Я, кстати говоря, не так давно, комментируя их колебания, рекомендовала им все-таки орден Зеленскому оставить, чтобы потом они никогда в жизни не говорили, что такого не было», — высказалась пресс-секретарь МИД.

Захарова отметила, что публичные заявления руководства Польши о намерениях лишить Зеленского ордена останутся в публичном пространстве. Она также провела аналогию между награждением высшей государственной наградой Польши Зеленского и вручением Варшавой награды рейхсмаршалу нацистской Германии Герману Герингу в 1938 году. По мнению дипломата, власти Польши посчитали антироссийскую политику Киева более важной, чем историческую память о жертвах поляков в годы Второй мировой войны.

«Пусть уж они с этим позором и остаются», — подчеркнула пресс-секретарь МИД.

26 мая Владимир Зеленский присвоил отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ почетное наименование «имени героев УПА». В ответ президент Польши Кароль Навроцкий заявил о намерениях лишить политика ордена Белого орла, а министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш предупредил Киев о выборе пути конфронтации из-за чествования УПА.