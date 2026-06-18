Захарова осудила идею запретить въезд в ЕС отслужившим в армии россиянам

Европейские страны обсуждают возможность закрытия границ для граждан России, проходивших службу в вооруженных силах после начала специальной военной операции. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала возможные новые ограничения.

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Инициатива западных государств вызвала резкую реакцию в Москве, передает ТАСС.

«Дело дошло уже до откровенно параноидальных предложений о распространении санкционного запрета на въезд в ЕС на всех граждан России, проходивших службу в ВС РФ после начала СВО. Уже они не знают, что придумать. Вот в этом проблема», – заявила дипломат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала подготовку запрета на въезд для российских ветеранов спецоперации.

Эстония потребовала ввести аналогичные общеевропейские ограничения.

Канцлер Германии Фридрих Мерц вместе с лидерами семи стран ЕС призвал закрыть Шенгенскую зону для участников боевых действий.