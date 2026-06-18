Захарова обратилась с предупреждением к НАТО

Россия даст решительный и разрушительный ответ в случае потенциальной агрессии со стороны любой страны-члена Североатлантического альянса, заявила на традиционном брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова. Фрагмент выступления опубликовал ТАСС в Telegram-канале.

По данным агентства, в последние месяцы западные лидеры вернулись к резкой и жесткой риторике, характерной для 2021-2022 годов, анонсировали возможные удары по российским регионам.

Кроме того, страны НАТО провели большое количество маневров, задействовали в них не только мотопехоту, но и вертолеты, танки, корабли, дроны различных типов (наземные, морские, БПЛА).

В рамках учений солдаты альянса учились применять дроны, развертывать лагеря для военнопленных, проводить экспресс-допросы, взаимодействовать с бронетехникой, оказывать медицинскую помощь, преодолевать препятствия.

Лавров: Россия будет наносить регулярные массированные удары по целям на Украине

Журналисты попросили представителя МИД прокомментировать высказывания западных спикеров.

Дипломат назвала последние заявления политиков и военных «безответственными и чудовищными», констатировала, что они являются «очередным свидетельством агрессивной природы альянса».

«В случае агрессии со стороны любого государства НАТО на любой российский регион, ни у кого не должно быть никаких сомнений, ответ с нашей стороны для инициаторов этой безумной авантюры будет решительным и разрушительным для них», — подчеркнула Захарова.

Линии обороны не помогут европейцам, предупредила представитель МИД. Лидерам следует понять, на что они толкают Европу такими заявлениями, действиями.

Ранее военные эксперты сообщили, что номинальный потенциал стран Евросоюза, входящих в НАТО, просто чудовищный, гипотетически они способны создать огромную армию, оснастить ее современной техникой.

Вместе с тем, отметили аналитики, конфликт на Украине показал разобщенность европейских стран, отсутствие единых стандартов даже в рамках НАТО, неспособность выработать единую линию по ключевым вопросам, коррумпированность.