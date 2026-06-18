Депутат Госдумы Александр Толмачев в интервью для Life.ru заявил, что атака на Москву, организованная Украиной под руководством Владимира Зеленского, была направлена на то, чтобы посеять панику среди населения столицы России. Однако, по мнению парламентария, добиться этого не удастся.

Политик отметил, что ответные действия Вооруженных сил России уже последовали, и атакованы стратегические объекты в нескольких областях Украины.

Он охарактеризовал сегодняшний удар ВСУ как «настоящий теракт», подчеркнув, что враг пытается разжечь страх среди граждан РФ.

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Депутат также выразил недовольство попытками Зеленского оправдать атаки, назвав украинского лидера террористом. Он подчеркнул, что главе киевского режима следует прекратить свои агрессивные действия, включая атаки на мирных жителей и преследование русского языка.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник охарактеризовал предложение Зеленского о завершении конфликта после атак на Москву как проявление хамства.