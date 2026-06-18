Захарова уличила Каллас во лжи

Заявления главы евродипломатии Каи Каллас о якобы обучении Китаем войск РФ для участия в украинском конфликте российская сторона оценивает исключительно как абсурдные и лживые, Москва осуждает подобные попытки вбить клин в российско-китайские отношения. На это на брифинге указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Говоря о заявлениях Каллас без каких-либо деталей и пояснений, официальный представитель российского дипведомства подчеркнула:

"Если говорить кратко и достаточно комплексно, эти заявления высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас мы считаем абсурдными и лживыми. <...> Мы осуждаем подобные попытки с помощью упомянутых информационных провокаций вбить клин в дружбу между нашими народами".

Москва, подчеркнула Захарова, категорически не приемлет политику Запада, которая выражается "уже не какими-то сложными геополитическими формулами, а сводится к одному процессу - вставлять палки в колеса в отношении сотрудничества между странами", которые не только не входят в Евросоюз, но и "не нуждаются в чьих-то советах" и развивают отношения "самоценно, взаимоуважительно и взаимовыгодно".