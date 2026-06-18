Володин: американские парламентарии могут осенью приехать в Россию

Этой осенью в Россию могут приехать американские парламентарии. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

«Диалог идет по линии МИД России. Возможно, наши [американские] коллеги приедут осенью. Интерес к этому есть», — сказал спикер.

3 июня первый заместитель председателя думского комитета по международным делам Светлана Журова заявила, что конгрессмены США могут посетить Россию после выборов в конгресс в ноябре. Депутат добавила, что американским парламентариям необходимо выбрать полноценную команду для поездки в РФ.

В мае политолог-американист Малек Дудаков заявил, что с высокой долей вероятности демократам удастся получить большинство в обеих палатах Конгресса на промежуточных выборах, что создаст серьезные проблемы для действующего президента США.