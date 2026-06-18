Совещание G7 подтвердило поддержку Западом действий Киева и способствовало переводу конфликта на принципиально новый уровень. Об этом заявил ТАСС государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев.

"Прошедшее на днях совещание стран "Большой семерки" [G7] во французском Эвиан-ле-Бене подтвердило полную поддержку ведущими странами Запада действий киевского режима и тем самым фактически способствовало переводу российско-украинского конфликта на принципиально новый качественный уровень", - сказал он.