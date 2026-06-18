Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник назвал «болтовней» и «хамством» призывы Владимира Зеленского остановить боевые действия. Об этом депутат заявил News.ru.

После массированной атаки дронов ВСУ по российским регионам Зеленский заявил, что конфликт «пора завершить». Он призвал Россию «предпринять необходимые шаги на дипломатическом пути».

«Это звучит как издевательство и хамство, как все его предложения», - так Колесник прокомментировал заявление Зеленского.

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Депутат отметил, что Россия - великая держава, обладающая ядерным оружием. Предложение мира после ударов Колесник назвал «обыкновенной болтовней». Он предупредил, что Москва может применить «гораздо более жесткие» меры в отношении Украины.

«Исходя из существующей ситуации, в которой нанесли удар по Москве, ответ будет тяжелейшим», - считает Колесник.

Он добавил, что Зеленский постоянно усиливает эскалацию. Депутат подчеркнул, что «удар возмездия не заставит себя ждать».