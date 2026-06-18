Путин провел в Казани встречу с премьером Лаоса

Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани, передает корреспондент ТАСС.

В повестке - нынешнее состояние российско-лаосских отношений и перспективы расширения сотрудничества.

Россия и Лаос поддерживают регулярный политический диалог. В частности, на 9 Мая в Москву приезжал президент этой страны, они с Путиным проводили переговоры.

"Премьер-министр Сипхандон - давний и надежный друг нашей страны. Изучал русский язык в Советском культурном центре во Вьентьяне (1982-1983 годы). Окончил Одесское высшее военное объединенное училище (1987 год), хорошо знает традиции и культуру нашей страны", - отмечали в Кремле.

В основе многолетних российско-лаосских связей лежат традиции дружбы, поддержки и взаимного доверия. Дипломатические отношения установлены в 1960 году. Динамично развиваются торгово-экономические отношения, кооперация в сфере образования и подготовки кадров.