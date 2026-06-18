Путин провел в Казани встречу с премьером Лаоса

Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани, передает корреспондент ТАСС.
В повестке - нынешнее состояние российско-лаосских отношений и перспективы расширения сотрудничества.
Россия и Лаос поддерживают регулярный политический диалог. В частности, на 9 Мая в Москву приезжал президент этой страны, они с Путиным проводили переговоры.
"Премьер-министр Сипхандон - давний и надежный друг нашей страны. Изучал русский язык в Советском культурном центре во Вьентьяне (1982-1983 годы). Окончил Одесское высшее военное объединенное училище (1987 год), хорошо знает традиции и культуру нашей страны", - отмечали в Кремле.
В основе многолетних российско-лаосских связей лежат традиции дружбы, поддержки и взаимного доверия. Дипломатические отношения установлены в 1960 году. Динамично развиваются торгово-экономические отношения, кооперация в сфере образования и подготовки кадров.
"Вьентьян занимает взвешенную позицию в контексте украинского кризиса, демонстрирует понимание причин проведения специальной военной операции. Лаос поддерживает большинство российских инициатив в ГА ООН, не присоединяется к конфронтационным антироссийским резолюциям. Позиции России и Лаоса по актуальным вопросам мировой политики совпадают или очень близки. Россия эффективно взаимодействует с Лаосом в рамках ведущих международных и региональных форматов, в том числе стратегического партнерства России с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии", - констатировали в Кремле.