Москва направила в Ереван ноту протеста из-за осквернения памятника в Гюмри

Москва направила в Ереван официальную ноту протеста в связи с произошедшим в Гюмри осквернением мемориала, посвященного героям Великой Отечественной войны. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

По словам спикера МИД, случившееся является не просто случайностью, а намеренным актом проявления неуважения к общей исторической памяти России и Армении.

«Эта кощунственная акция не просто хулиганство, а целенаправленная атака на общую для наших стран историческую память и попытка надругательства над Великой Победой. Конечно, мы направили ноту протеста армянской стороне», - сообщила Захарова.

Инцидент с мемориалом «Мать Армения» произошел 11 июня. Вандалы сорвали с гранитных постаментов золотистые буквы, составляющие названия городов-героев, и выбросили их в мусорный бак. Один из злоумышленников был задержан - им оказался 41-летний местный житель.

Ранее в Вене вандалы повредили надгробия советских солдат на Центральном кладбище города. Австрийская сторона пообещала привести захоронение в порядок и расследовать обстоятельства инцидента.