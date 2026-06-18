Россия направила Армении ноту протеста

Российская сторона направила властям Армении ноту протеста в связи с осквернением советского мемориала в Гюмри.

Об этом сказала на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Эта кощунственная акция не просто хулиганства, а целенаправленная атака на общую для наших стран историческую память и попытка надругательства над Великой Победой. Мы направили ноту протеста армянской стороне», — сообщила дипломат.

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Ранее сообщалось, что неизвестные сорвали позолоченные буквы с названий городов-героев Великой Отечественной войны на территории мемориала «Мать Армения».

Посольство России в Ереване выразило возмущение в связи с осквернением памятника.

Позже правоохранители задержали мужчину, сорвавшего таблички с надписями советских городов-героев Великой Отечественной войны.