США изучали в своих биолабораториях на территории Украины вирусы, не имеющие отношения к этой стране. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой цитирует ТАСС.

По словам дипломата, США старались уйти от обсуждения темы биолабораторий, надеясь скрыть от общественности доказательства существования и финансирования 130 лабораторий, в том числе более 40 на территории Украины.

«Более трети всех лабораторий США за рубежом расположены в одной стране, которая граничит с Россией, и где при поддержке Вашингтона и западных столиц в 2014 году был совершен государственный антиконституционный переворот», — добавила Захарова.

Политолог: биолаборатории США используют как компромат против демократов

До этого стало известно, что Министерство обороны США направило более $11 млн на создание и оснащение биолабораторий на территории Украины. Из рассекреченных документов американской Национальной разведки следует, что на строительство Центральной референс-лаборатории при Украинском научно-исследовательском противочумном институте было выделено $3,49 млн. Более $2 млн из этой суммы направили на закупку лабораторного оборудования.

Ранее Япония повторила обвинения США в наличии у РФ и КНДР программ биооружия.