Путин отреагировал на соглашение США и Ирана

Россия и страны АСЕАН приветствуют заключение меморандума между США и Ираном. Об этом в ходе выступления по итогам саммита Россия — АСЕАН в Казани заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Мы единодушно приветствовали договоренности иранской и американской сторон о прекращении военного конфликта и о работе над параметрами будущего мирного соглашения», — сказал глава государства.

По словам российского лидера, факт подписания меморандума президентами США и Ирана позволяет рассчитывать на то, что документ ляжет в основу будущих договоренностей.