Лавров 23 июня примет участие в круглом столе по Украине для дипкорпуса

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 23 июня выступит для московского дипломатического корпуса на круглом столе по теме украинского кризиса. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"23 июня Дипломатическая академия МГИМО МИД России организует 12-й круглый стол для московского дипломатического корпуса. На мероприятие приглашены более 110 послов стран мирового большинства и представителей международных организаций. А тема встречи: "Украинский кризис. Истинные цели и роль Запада". На круглом столе выступит глава российского внешнеполитического ведомства. Он приведет факты, которые демонстрируют подлинную роль западных стран в возникновении и развитии украинского кризиса и его истинные цели", - проинформировала дипломат.