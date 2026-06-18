В России ответили на угрозы министра обороны Украины превратить Крым в остров

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет ответил на угрозы министра обороны Украины Михаила Федорова превратить Крым в остров, подчеркнув, что подобные заявления в Киеве в очередной раз доказывают, что Россия вынуждена проводить специальную военную операцию (СВО) для ликвидации возрождающегося нацизма.

Его слова приводит РИА Новости.

«Мы имеем дело с проявлением украинского нацизма. Для их кровожадных коррупционных элит Крым всегда был и остается примером несломленной свободы и регионом, который навсегда стал неотъемлемой частью своей исторической родины России», — обозначил Шеремет.

По его мнению, подобными заявлениями на Украине пытаются добиться выделения от Евросоюза очередного финансирования.

Лавров ответил на планы Украины «сделать Крым островом»

Ранее Федоров заявил, что атаки Вооруженных сил Украины на мосты на трассах, ведущих в Крым якобы нацелены на изоляцию полуострова. В Крыму отреагировали эти слова, назвав их бахвальством. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, ответил, что Москва работает над «противоядием» от украинских беспилотников.