В Совфеде резко высказались о мощной атаке ВСУ на Москву

Киев ударами по Москве пытается запугать российское общество и вызвать недовольство населения, но не сможет этого сделать. Такое мнение высказал News.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По словам сенатора, «террористы пытаются раскачать» ситуацию в России, но «эти потуги напрасны».

«Когда нам трудно, мы еще сильнее сплочаемся. Я думаю, что рано или поздно украинские нацисты получат достойный ответ за все свои прегрешения. Надо потерпеть и ни в коем случае не стоит поддаваться панике. Все будет нормально. Это не просто слова. Я в этом уверен», — заметил Джабаров.

Сегодня Вооруженные силы Украины атаковали Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в общей сложности было уничтожено более 190 украинских беспилотников. Нескольким дронам удалось достичь территории Московского нефтеперерабатывающего завода, обломки БПЛА упали и на территории торгового центра «Садовод». В Подмосковье повреждены жилые дома, есть пострадавшие, также были временно закрыты аэропорты.