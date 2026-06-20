Медведев прокомментировал «наркотическую голландскую блевотину» о концлагерях для россиян

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал данные посольства РФ в Гааге о том, что Нидерланды рассматривают возможность создания лагеря для размещения российских военнопленных в случае конфликта с российской стороной. В своем канале в соцсети «Макс» он назвал данную инициативу «наркотической голландской блевотиной».

Медведев подчеркнул, что Россия «в отличие от впавшей в неонацизм мерзкой старухи Европы» концлагеря для европейцев создавать не собирается. Политик пояснил, что в случае войны с «какими-нибудь сопливыми голландцами они будут не нужны».

«Радиоактивные кости и пепел обычно зарывают глубоко в землю», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Нидерланды тестируют размещение лагеря для российских военнопленных на случай конфликта с Россией. «Гаага планирует в формате учений отработать сценарий размещения на своей территории лагеря для российских военнопленных на случай крупномасштабного конфликта с нами», — рассказали в российской дипмиссии.