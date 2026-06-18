Ушаков: атаки на Москву не приближают личные контакты Путина и Зеленского

Действия киевского режима, такие, как удар по белорусскому автобусу с детьми в Брянской области, не приближают контакты между президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Это все не приближает личные контакты между главой киевского режима и нашим президентом", - сказал представитель Кремля в комментарии "Вестям" на полях саммита Россия - АСЕАН.

Так он ответил на вопрос, остается ли у РФ настрой для переговоров, учитывая все действия Киева, в том числе удар по автобусу с детьми и атаки на Москву. Ушаков также напомнил, что Путин "неоднократно высказывался" насчет перспектив переговоров с Киевом.