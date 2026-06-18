В России оценили итоги саммита G7 для Зеленского

Визит Владимира Зеленского на саммит «Большой семерки» не принес Киеву ожидавшихся прорывных результатов. Несмотря на подписание дежурных деклараций, поездка украинской делегации продемонстрировала очевидный тренд: Вашингтон больше не готов безоглядно жертвовать собственными интересами ради поддержки Украины и планирует постепенно сокращать свое военно-техническое присутствие в зоне конфликта. О том, какие задачи ставил перед собой Киев и почему большинство из них остались невыполненными, в разговоре с Рамблером рассказал политолог Павел Селезнев.

Эксперт отметил, что перед украинской делегацией изначально стоял целый комплекс задач — от обеспечения бесперебойного финансирования до предотвращения дипломатической изоляции на фоне других мировых кризисов. Специалист описал ключевые направления, на которые пытался опереться Зеленский.

Зеленский ставил перед собой несколько целей. Первоочередная из них заключалась в том, чтобы убедить Вашингтон продолжить бесперебойно предоставлять военную и финансовую помощь в прежних объемах. Он стремился лично переговорить с Дональдом Трампом и напрямую донести позицию Киева. Вторая цель сводилась к тому, чтобы сохранить фокус внимания союзников на украинском конфликте, помешать им переключить внимание на Ближний Восток и любые иные источники рисков. Третья цель наверняка заключалась в том, чтобы получить помощь спонсоров на восстановление энергетической инфраструктуры страны перед предстоящей зимой. Киев остро нуждается как в финансовой помощи через целевые фонды, так и в поставках оборудования, чтобы восстановить разрушенные электросети. Наконец, Зеленский, вероятнее всего, стремился убедить союзников расширить антироссийские санкции и решить в пользу Украины вопрос о незаконно замороженных российских активах. Павел Селезнев Декан Факультета международных экономических отношений Финансового университета

Несмотря на то, что представителям Белого дома и Киева удалось избежать публичных скандалов, а европейские чиновники традиционно пообещали скоординировать усилия для помощи украинской энергетике зимой, общие итоги встречи для Украины выглядят неутешительно, подчеркнул Селезнев. Главный спонсор Киева — США — ясно дал понять, что безлимитной поддержки больше не будет. Анализируя реальные итоги работы украинской делегации, политолог подчеркнул, что Вашингтон жестко обозначил рамки своего участия в конфликте и прагматично выбрал собственные интересы.

«Украинская делегация выполнила свои задачи лишь частично. Команда Зеленского смогла удержать украинскую тему в перечне главных приоритетов для участников саммита. Президент США участвовал в специальной рабочей сессии по Украине, что дало Киеву позитивный сигнал. Лидеры двух стран провели прямой диалог, и в этот раз обошлось без публичного скандала. Однако Трамп продолжил декларировать необходимость решить конфликт именно дипломатическим путем. При этом президент США достаточно четко дал понять, что Америка не намерена жертвовать своими интересами ради Украины и увеличивать масштабы военной помощи. Более того, Соединенные Штаты продолжат сокращать свое военно-техническое присутствие на Украине. Глава Европейской комиссии заявила, что ЕС и Канада намерены координировать усилия, чтобы помочь Украине благополучно пережить зиму. Также «евробюрократы» анонсировали выделение новых пакетов финансовой помощи. Кроме того, лидеры «Большой семерки» приняли новую совместную декларацию, подтверждающую их намерение поддерживать украинскую армию в будущем. Но в рамках решения иных задач Зеленскому не удалось достичь значимых успехов».

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