Ушаков: Уиткофф и Кушнер посетят Россию в ближайшее время

Однако точная дата визита спецпосланника президента США и зятя главы Белого дома пока не определена, отметил помощник Владимира Путина.

«Оба переговорщика — и Стив Уиткофф, и Джаред Кушнер — в ближайшее время приедут в Россию. Сейчас такая ситуация, что они по-прежнему, как я понимаю, заняты иранскими делами, будут присутствовать при начале работы по основному соглашению. Поэтому конкретные даты визита в Москву не определены», — сказал Юрий Ушаков «Вестям».

Помощник российского лидера добавил, что их поездка обсуждалась Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ходе телефонного разговора, который состоялся 14 июня.