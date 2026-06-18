Депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал «начать воевать всерьез» на фоне атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву. Его комментарий приводит «Газета.ru».

Парламентарий уверен, что Вооруженным силам России нужно наносить удары по транспортной инфраструктуре Украины, чтобы прекратить налеты беспилотников.

«Как это сделать, тоже понятно. Обнуление всей логистики, мостов, тоннелей, бомбежка железнодорожных станций», — поделился Журавлев.

Атака около 200 беспилотников на Москву стала самой крупной за два года. Предположительно, украинская сторона могла задействовать в налете дроны типов «Лютый», FP-1, «Морок», «Бобер». Мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал, что нескольким вражеским дронам удалось достичь московского нефтеперерабатывающего завода.