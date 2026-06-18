Сенатор Косачев назвал победителя и проигравшего после меморандума США и Ирана

Главным выгодоприобретателем после подписания американо-иранского меморандума являются страны Персидского залива, а проигравшим стал Израиль, демонизировавший Исламскую Республику и подстрекавший против нее США. Такое мнение выразил зампред Совета Федерации Константин Косачев в своем канале в «Максе» 18 июня.

Ранее американский президент Дональд Трамп после встречи со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном в Версальском дворце подтвердил подписание меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.

По данным телеканала Fox News, документом предусматривается, что США не будут сокращать свои силы на Ближнем Востоке, пока не будет подписано окончательное соглашение по урегулированию с Ираном; запасы высокообогащенного иранского урана будут уничтожены на месте, процесс проконтролирует МАГАТЭ; Ормузский пролив немедленно открывается, и Соединенные Штаты постепенно снимают блокаду; Ирану разрешат продавать нефть; страны Персидского залива станут членами фонда по восстановлению Исламской Республики на 300 миллиардов долларов, Вашингтон не будет участвовать в нем; США «будут контролировать, кто ведет в Иране бизнес», выдавая необходимые лицензии, исключения и разрешения; санкции против Ирана отменят только после подписания окончательного соглашения, условия которого «будут еще жестче».

«На мой взгляд, главным выгодоприобретателем является весь регион Персидского залива, от стабильности которого зависит весь мир. А главным проигравшим считаю Израиль, который все это время антагонизировал (демонизировал) Иран и науськивал против него США», — написал Косачев.

Он отметил, что соглашение об урегулировании конфликта США и Ирана появилось в обход Израиля, с ним не согласовывалось и будет навязываться ему явочным и принудительным порядком, причем не только в «ливанской», но и в «иранской» части.

«Такое вот состоялось "принуждение к миру" Израиля. Гром победы тут явно не раздается, сопротивление не сломлено», — заявил вице-спикер Совфеда.

Парламентарий также напомнил, что в сентябре в еврейском государстве пройдут парламентские выборы, и в случае поражения на них действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху «ему грозит тюрьма». «Так что последняя глава в этой драме, боюсь, еще не написана», — заключил Косачев.