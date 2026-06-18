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Досрочные выборы губернатора Брянской области назначили на 20 сентября

ТАСС

Депутаты Брянской областной думы на внеочередном заседании утвердили дату выборов губернатора региона, они пройдут в единый день голосования 20 сентября. Это следует из трансляции заседания.

Досрочные выборы губернатора Брянской области назначили на 20 сентября
© Брянская городская администрация/Борис Дуденков
"Решение принято", - сказал председатель заксобрания региона Валентин Суббот в ходе заседания.

Президент России Владимир Путин 13 мая назначил Егора Ковальчука врио губернатора Брянской области. Победивший на выборах главы региона в 2025 году Александр Богомаз подал в отставку по собственному желанию.