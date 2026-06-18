Путин: АСЕАН прошла испытания временем и пользуется авторитетом в мире

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) выдержала испытания временем и пользуется авторитетом не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), но и в целом в мире, заявил президент России Владимир Путин.

Об этом он сказал на открытии саммита в Казани.

«Ассоциация государств Юго-Восточной Азии пользуется авторитетом... в мире в целом. Выдержала испытания временем», — сказал Путин.

По словам российского лидера, в АСЕАН выстроена система межгосударственного сотрудничества, опирающаяся на общепризнанные нормы международного права и взаимный учёт интересов.

18 июня Путин открыл пленарное заседание саммита Россия — АСЕАН в Казани.