Попытки омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца снять с Киева ответственность за удар по автобусу с детьми из Белоруссии являются цинизмом и откровенной ложью. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Господин Лубинец... решил прожевать в очередной раз жвачку о том, что украинская сторона никогда не наносит удары по гражданским объектам и никакого отношения к инциденту с белорусским автобусом... не имела», — заявил дипломат.

Мирошник напомнил Любинцу об ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рейсовому автобусу Подольск — Симферополь в Енакиеве ДНР, а также об атаке на колледж в Старобельске ЛНР. Посол подчеркнул, что «иногда лучше молчать, чем говорить откровенную ложь».

Днем 17 июня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в регионе атаке беспилотника подвергся автобус с детской футбольной командой из Гомеля, направлявшейся на отдых в Геленджик.

В транспортном средстве находились 44 человека, 28 из них — дети-спортсмены. В результате пострадали пятеро детей, трое взрослых, одна женщина не выжила. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о теракте.