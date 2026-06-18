© Пресс-служба Госдумы

Украинский лидер Владимир Зеленский и его хунта подожгли Киево-Печерскую лавру в ходе удара возмездия со стороны ВС РФ. Об этом в четверг, 18 июня, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, Украина и Запад «разыгрывают постановки», чтобы сформировать общественное мнение в свою пользу. Он отметил, что инцидент в лавре был поджогом с целью переложить ответственность.

— Зеленский со своей хунтой поджег Киево-Печерскую лавру в преддверии саммита G7. Для того чтобы еще раз обвинить нашу страну и отвести внимание от своих преступлений, — уточнил политик в Telegram-канале.

До этого в пресс-службе Министерства обороны России сообщали, что комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного комплекса «Патриот».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также добавила, что президент Франции Эммануэль Макрон сразу распространил фейк о причастности России к удару по Киево-Печерской лавре.

Советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла Николай Балашов, в свою очередь, заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) с болью воспринимает ситуацию в Киево-Печерской лавре.