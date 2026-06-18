Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что представители коллективного Запада, как и неонацистский режим Киева, виновны в трагедии, случившейся с белорусскими школьниками.

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«Их автобус был атакован дронами, - написал председатель Госдумы в своем канале на платформе "Макс". - Один человек погиб, есть пострадавшие». Ни по одному из «вышеперечисленных случаев представители коллективного Запада», как подчеркнул Володин, не высказали слов осуждения. Как и «неонацистский режим Киева, они (на Западе) виновны в этих преступлениях», указал спикер. Он отметил, что пройдет «немного времени - и все тайное станет явным».

В среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ с помощью БПЛА атаковали автобус детской футбольной команды из Гомеля (Белоруссия). Известно, что дети ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, которая сопровождала команду - она была женой одного из тренеров.

По данным министерства здравоохранения Белоруссии, в результате атаки 8 человек (из них шесть детей) получили травмы разной степени тяжести. В этом автобусе находились учащиеся спортшколы и студии танцев из Речицы (Гомельская область).