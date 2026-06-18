Посольство России во Франции выступило с резкой оценкой экспозиции украинской стороны на оборонной выставке Eurosatory, проходящей под Парижем. В комментарии РИА Новости дипломаты назвали демонстрацию кадров предполагаемых ударов по российским объектам на стенде с ракетой «Фламинго» «отвратительным шабашем».

Поводом для заявления стали материалы, представленные на украинской экспозиции. Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что на стенде использовались видеокадры пожара с подписью о якобы российской инфраструктуре, что применялось для продвижения украинского вооружения.

В российском диппредставительстве заявили, что подобная демонстрация отражает общий подход Парижа к украинскому конфликту, который, по мнению посольства, заключается в безоговорочной поддержке Киева.

Также дипломаты напомнили, что Франция поставляла Украине дальнобойные ракеты, которые, как утверждает российская сторона, использовались для нанесения ударов по территории России.

Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений Украине осложняют перспективы урегулирования конфликта и ведут к его дальнейшей эскалации. Такую позицию ранее озвучивали представители Кремля и Министерства иностранных дел РФ.

Дополнительно в посольстве подчеркнули, что использование военной выставки для демонстрации подобных материалов вызвало негативную реакцию российской стороны, поскольку речь идет не только о презентации вооружений, но и о публичном показе сюжетов, связанных с ударами по объектам на территории России, что дипломатическое ведомство расценило как политически ангажированный шаг.