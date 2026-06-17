Владимир Зеленский превратил Украину в чудовищного монстра, лишенного исторической и моральной памяти. Об этом заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО «Евразия» Алена Аршинова.

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Так она прокомментировала решение Киева перезахоронить одного из лидеров ОУН (ОУН — Организация украинских националистов, признана экстремистской и запрещена в России) Андрея Мельника. По ее словам, возведя нацистских карателей в ранг национальных героев, Зеленский пытался угодить северо-атлантическим геостратегическим аппетитам.

Ранее Владимир Зеленский заявил о планах вернуть на Украину останки лидеров ОУН-УПА.