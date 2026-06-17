Глава США Дональд Трамп поблагодарил президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за нейтральную позицию по Ирану. Трансляция выступления американского лидера велась в Youtube-канале Белого дома.

Трамп уточнил, что весной 2026 года обращался с просьбой к Пекину и Москве не продавать Ирану оружие.

«Хочу поблагодарить Китай, председателя Си. Я с ним встречался, и он сохранял нейтралитет, полный нейтралитет, я ценю это. И я также хочу поблагодарить Владимира Путина за то, что он сохранял нейтральную позицию в отношении Ирана», — отметил президент.

По его словам, в противном случае, действия КНР и РФ существенно осложнили бы жизнь Вашингтону.

Ранее сообщалось, что 14 июня американский лидер в разговоре с Путиным выразил благодарность за предложения по поиску конструктивных развязок по иранскому кейсу.

15 июня Трамп в беседе с журналистами New York Times высоко оценил роль Путина и Си Цзиньпина в содействии урегулированию конфликта между США и Ираном.

Вместе с тем, глава США раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и назвал его «очень сложным парнем».